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Российская сторона по очевидным для всех причинам не использовала все свои мощности в ходе конфликта на Украине. Об этом в субботу, 12 ноября, сообщил заместитель председателя Совбеза Российской Федерации Дмитрий Медведев.

— Россия по очевидным всем разумным людям причинам пока не использовала весь свой арсенал возможных средств поражения. И не наносила удары по всем возможным вражеским целям, расположенным в населенных пунктах, — написал он на своей странице в Telegram.

Зампред Совбеза также отметил, что важными для РФ результатами текущего года являются защита граждан, формирование миропорядка и противостояние Западу.

По словам Медведева, Россия сейчас в одиночку сражается с НАТО и со всем западным миром.

Недавно военный эксперт Владимир Гундаров заявил «Вечерней Москве», что для полного завершения СВО необходимо добиться взятия Киева и перебросить столицу Украины во Львов.

Эксперт добавил, что ряд зданий в этой части города уже переоборудован под правительственный квартал. Как следствие, Львов станет новой столицей украинского государства, чего ожидает в том числе и Польша.