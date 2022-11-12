Рогозин призвал прекратить «играть в демократию» в условиях спецоперации

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В условиях проведения спецоперации на Украине Россия должна закупать самое эффективное вооружение, а не дешевое. Такое мнение выразил бывший директор государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

По его словам, в настоящее время необходимо избавиться от длительных процедур согласования для контроля денежных средств. Вместо этого нужно проводить конкурсные процедуры для выбора самого лучшего оружия.

— Поэтому надо прекратить играть, извините за выражение, в демократию, а заниматься жесткими директивными указаниями, решениями по немедленному оперативному внедрению того, что действительно в наибольшей степени подходит сегодня для победы на фронте, — цитирует Рогозина РИА Новости.

До этого Рогозин, который в настоящее время находится в зоне спецоперации на Украине, заявил об уверенности в победе России. При этом он отметил, что предстоящая победа будет «трудной и сложной». По его словам, от исхода конфликта на Украине зависит будущее России. В связи с этим он призвал граждан помогать фронту и пополнять ряды бойцов.