Названы пять знаков зодиака, которым не суждено похудеть

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На стройность и внешний вид влияет много факторов: генетика, привычки, питание — однако астрологи убеждены, что некоторым представителя зодиакального круга звезды просто не дают стать худыми.

Рыбы

Чаще всего Рыбам сложно организовать перемены в своей жизни — будь то работа, стиль одежды или собственный вес. Людям, рожденным под эти знаком, часто проще убедить себя, что можно не вставать лишний раз на весы, чем стойко следовать правилам здорового питания.

Близнецы

По словам астрологов, дуализм Близнецов говорит сам за себя: очень непросто встать на путь здорового образа жизни, когда у тебя часто меняются жизненные ориентиры. В результате получается, что вместо подсчета калорий они предпочитают «подумать об этом завтра» и хорошо провести время за вкусной едой.

Рак

Стресс — частый спутник в жизни Раков. Представителям этого знака зодиака непросто смириться с проблемами в карьере или личной жизни, поэтому все жизненные трудности они часто заедают вкусностями.

Лев

Львам сложно отказать себе в прекрасном. Несмотря на то что они могут дисциплинированно следовать диете и занимаются регулярными физическими активностями, однообразная еда вызывает у них отвращение. В итоге пристрастие к деликатесам может негативно сказаться на их фигуре.

Козерог

Козероги зачастую бывают приверженцами одной привычки. Если правильное питание однажды стало частью их жизни, то они будут старательно соблюдать диету на постоянной основе. Но если они предпочитают вкусную еду и вечер на диване, то повернуть жизнь на рельсы здорового питания будет очень сложно, передает Пятый канал.

До этого астролог Юлия Свиридова выделила пять представителей зодиакального круга, для которых 2023 год станет самым лучшим из всех: они смогут достичь больших высот и успеха на любом поприще.