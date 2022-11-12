Эндокринолог Павлова рассказала, что может помочь вылечиться от диабета второго типа

Фото: Pixabay

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Зухра Павлова, говоря о возможности лечения сахарного диабета второго типа, в субботу, 12 ноября, напомнила, что профильные эксперты уже выработали критерии, по которым можно констатировать ремиссию, сравнимую с излечением болезни.

— Таких пациентов единицы, и, к счастью, мне посчастливилось их наблюдать, — отметила эксперт.

По словам Павловой, для того чтобы получить ремиссию заболевания, необходимо найти компетентного врача-эндокринолога, с которым у пациента возникнет взаимопонимание, так как взаимодействовать придется эффективно и плотно.

Специалист также подчеркнула, что прежде всего в этой борьбе нужно договориться с самим собой о переходе к принципам здорового образа жизни: отказаться от вредных привычек, внести в свой рацион продукты, насыщенные полезными ферментами, а также приступить к регулярным физическим активностям. Желательно выполнять данные предписания всей семьей.

Павлова напомнила, что диабет прежде всего является генетически предопределенным заболеванием, поэтому важно максимально отодвинуть возраст, в котором оно начнется. Это возможно за счет ЗОЖ, передает КП.

До этого врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что человек может не подозревать о наличии атеросклероза, сахарного диабета, гипертонии, ВИЧ или онкологии, поскольку эти заболевания развиваются бессимптомно.