Фото: ЦИК РФ

В ближайшие несколько месяцев в зону специальной военной операции на Украине начнет поступать современное российское вооружение, сообщил в интервью РИА Новости бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По его словам, необходимо на поле боя применять наиболее современные технологии, поскольку также это делает украинская сторона. По его словам, российские силы «долго запрягают, но быстро поедут».

Рогозин ожидает, что в течение ближайших месяцев оборонно-промышленный комплекс поставит в армию и народное ополчение Луганской и Донецкой народных республик те системы оружия, которые позволят одержать победу.

В интервью РИА Новости, бывший руководитель «Роскосмоса» заявил, что союзным силам необходимо выдержать этот некий период раскачки. Рогозин выразил уверенность, что это получится у российских подразделений.

Накануне экс-глава «Роскосмоса» заявил, что уверен в победе России. При этом он отметил, что предстоящая победа будет «трудной и сложной». Также Рогозин назвал телевизионную пропаганду киевских властей «зомбированием» населения.