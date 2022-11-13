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Глава МИД Франции призвала европейские страны добиваться автономии от США

Егор Провоторов
В мире
Глава МИД Франции призвала европейские страны добиваться автономии от США
Фото: Unsplash

Европейским странам необходимо добиваться большей автономии от США, чтобы не оглядываться на результаты каждых выборов. Таким мнением поделилась министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в интервью газете Le Parisien, которое было опубликовано в субботу, 12 ноября.

— Если европейцы не хотят жить в напряжении перед каждыми американскими выборами, то им следует найти путь большей автономии, — подчеркнула дипломат, добавив, что «это не означает большего дистанцирования от Вашингтона.

Говоря об итогах промежуточных выборов в Соединенных Штатах, министр выразила мнение, что республиканцы продемонстрировали «не столь выдающиеся результаты, как ожидалось». Вместе с этим Колонна заявила, что сейчас еще рано делать окончательные выводы, пока итоги голосования подведены не по всей стране, пишет ТАСС.

9 ноября в Соединенных Штатах завершилось голосование на промежуточных выборах в Конгресс. По итогам волеизъявления будут избраны 435 членов палаты представителей Конгресса США и треть его сената.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, чем выборы в Конгресс обернутся для Джо Байдена и Украины. Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ, доктор исторических наук Юрий Рогулев заявил, что американцы не хотят идти на переговоры касательно Украины, так как ожидают поражения России.

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