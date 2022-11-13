Освобожденный солдат рассказал, что пленных на Украине кормят гнилой картошкой

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Киевские силовики кормят пленных на Украине испортившимся картофелем, который выбрасывают при отборе корма для свиней, рассказал журналистам освобожденный из плена рядовой народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) Станислав Лебеденко.

— Кушают то, что уже пропало, пропавшую картошку свиньям не дают, дают свежую, а пацаны готовят себе из того, что осталось, — заявил он.

По словам военнослужащего, такой информацией с ним поделились российские контрактники, которых они встретили при обмене. Лебеденко также рассказал, что российских военнопленных заставляли работать больше 12 часов ежедневно. В интервью РИА Новости он заметил, что солдат поднимали в шесть утра и до ночи держали «на ногах».

В минувший четверг, 10 ноября, временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что абсолютно все российские солдаты, побывавшие в украинском плену, подвергались пыткам и избиениям. По словам Пушилина, хуже всего дела обстоят с теми солдатами, которых удалось освободить из плена 3 ноября. Четырех из 19 освобожденных бойцов госпитализировали в крайне тяжелом состоянии.