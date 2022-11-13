Венгерский политик в поздравлении Польши намекнул на раздел Украины

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Лидер венгерской партии «Наша Родина» Ласло Тороцкаи в воскресенье, 13 ноября, поздравил Польшу с Днем независимости, где намекнул правительству страны о разделе Украины.

— Сегодня День независимости Польши. Боже, благослови Польшу! До встречи на общей польско-венгерской границе, — написал политик в Twitter.

К своему поздравлению Тороцкаи прикрепил фотографию, сделанную в 1939 году. На ней показаны пограничники на польско-венгерской границе. Они стоят и пожимают друг другу руки.

Однако кадр сделан неподалеку от населенного пункта Ужок, расположенного сегодня на территории Украины. В то время эта территория относилась к Закарпатской части страны, которая была захвачена Венгрией, образовав таким образом границу с Польшей, передает РИА Новости.

Политолог Андрей Кортунов в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал сообщения СМИ о целях Польши провести референдум на территории Украины. По его словам, планы Варшавы совершить захват западных регионов Украины с целью присоединения их к своей территории в ближайшем будущем нереализуемы.