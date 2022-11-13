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DWN: Экономическая война против России принесла ей нового союзника

Александр Афонин
В мире
DWN: Экономическая война против России принесла ей нового союзника
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Начатая странами Запада экономическая война против России принесла Москве нового важнейшего союзника — Китай. Об этом сообщил журналист Грегори Улиг для немецкого издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten в воскресенье, 13 ноября.

— Экспорт из КНР в Россию летом вырос на 23 процента, это помогло Пекину обогнать Европу. В октябре товарооборот между странами увеличился на 35 процентов, — написал он.

Кроме того, по словам журналиста, Россия и Китай имеют потенциал для дальнейшего развития двухсторонних отношений. Так, они могут нарастить объем торговли в сфере железнодорожных перевозок. Это в свою очередь позволит существенно ускорить доставку товаров, передает РИА Новости.

До этого официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что отношения между Россией и Китаем взаимовыгодны и прочны как скала. При этом дипломат добавил, что страны развивают двусторонние отношения в различных областях на основе уважения, равенства и взаимной выгоды.

8 ноября стало известно, что Россия и Китай хотят инвестировать в совместные проекты дополнительные 1,3 миллиарда долларов. За первые восемь месяцев текущего года инвестиции китайской стороны в РФ оцениваются в 450 миллионов долларов.

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