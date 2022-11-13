Шесть человек погибли во время столкновения военных самолетов на авиашоу в США

Фото: Минобороны РФ

На авиашоу в Далласе, штат Техас, произошло столкновение двух военных самолетов, в результате погибли шесть человек. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщила газета Daily Mail.

На шоу были представлены истребитель и бомбардировщик времен Второй мировой войны. В один момент самолеты столкнулись на глазах у большого количества посетителей шоу. От полученных травм скончались пилот истребителя и экипаж бомбардировщика. Гости мероприятия не пострадали.

По словам организаторов, причины столкновения неизвестны. За штурвалами машин находились опытные пилоты, а самолеты были исправны и регулярно принимали участие в воздушных парадах, передают «Известия».

До этого сообщалось, что жилой небоскреб 8 Boulevard Walk by Emaar загорелся в Дубае, информации о пострадавших нет. 35-этажное здание находилось рядом с Burj Khalifa — самым высоким небоскребом в мире.

В конце сентября два воздушных судна столкнулись на взлетно-посадочной полосе в лондонском аэропорту Хитроу. По предварительным данным, крылья лайнеров столкнулись во время руления.