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«Нога опухла, кровь течет»: Киркоров получил травму перед шоу Плющенко

Александр Афонин
Общество
«Нога опухла, кровь течет»: Киркоров получил травму перед шоу Плющенко
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Певец Филипп Киркоров посетил юбилейное шоу Евгения Плющенко в Москве, но многие заметили, что за кулисами он передвигался слишком осторожно. По словам телеведущей Яны Рудковской, за день до мероприятия народный артист России получил серьезную травму ноги.

— У Филиппа проблема с пальцем. Он вчера прислал видео, как ему накладывают гипс на большой палец. Нога опухла, кровь течет. Он нам сказал: «Ребята, у меня практически сломан палец», — сказала она.

Рудковская добавила, что, узнав об этой неприятности, сильно испугалась. Во время разговора телеведущая поинтересовалась, придет ли травмированный Киркоров на шоу. Артист пообещал «прискакать на одной ноге», что в итоге и сделал. Сам певец подробности получения травмы не раскрывает, передает «МК».

Психотерапевт Елизавета Железнова в беседе с «Вечерней Москвой» высказала мнение, что эпатажное поведение Филиппа Киркорова, которое он демонстрирует с завидной регулярностью, связано не только с его звездным статусом, но и с ментальными проблемами. По ее словам, при заболеваниях нервной системы, депрессивных состояниях у человека возникают периоды агрессии.

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