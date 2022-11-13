Le Figaro: Заявление лидеров стран Южного полушария вывело из себя Киев

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Призыв лидеров стран Южного полушария к продолжению проведения мирных переговоров между Россией и Украиной вывел из себя украинское руководство. Об этом пишет французская газета Le Figaro в воскресенье, 13 ноября.

— Ситуация на Украине напрямую отражается на странах Южного полушария, поэтому нельзя сказать, что это сугубо региональный конфликт, заявили лидеры разных стран на Парижском форуме, — говорится в публикации.

Автор материала напомнил, что президент Аргентины Альберто Фернандес призвал все стороны конфликта сесть за стол переговоров, чтобы достичь мира между странами. Он заверил, что Латинская Америка готова принять участие в урегулировании ситуации, передает РИА Новости.

6 ноября газета The Washington Post сообщила, что администрация президента Соединенных Штатов Америки в частном порядке потребовала от украинских властей показать открытость к диалогу с российской стороной. Как утверждает издание, чиновники Белого дома не ставят задачу усадить Киев за стол переговоров.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что подобные заявления являются лишь попыткой умерить пыл президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, в последнее время он перестал слушать своих заокеанских покровителей.