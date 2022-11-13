Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Le Figaro: Заявление лидеров стран Южного полушария вывело из себя Киев

Александр Афонин
В мире
Le Figaro: Заявление лидеров стран Южного полушария вывело из себя Киев
Фото: Depositphotos

Призыв лидеров стран Южного полушария к продолжению проведения мирных переговоров между Россией и Украиной вывел из себя украинское руководство. Об этом пишет французская газета Le Figaro в воскресенье, 13 ноября.

— Ситуация на Украине напрямую отражается на странах Южного полушария, поэтому нельзя сказать, что это сугубо региональный конфликт, заявили лидеры разных стран на Парижском форуме, — говорится в публикации.

Автор материала напомнил, что президент Аргентины Альберто Фернандес призвал все стороны конфликта сесть за стол переговоров, чтобы достичь мира между странами. Он заверил, что Латинская Америка готова принять участие в урегулировании ситуации, передает РИА Новости.

6 ноября газета The Washington Post сообщила, что администрация президента Соединенных Штатов Америки в частном порядке потребовала от украинских властей показать открытость к диалогу с российской стороной. Как утверждает издание, чиновники Белого дома не ставят задачу усадить Киев за стол переговоров.

Политолог Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что подобные заявления являются лишь попыткой умерить пыл президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, в последнее время он перестал слушать своих заокеанских покровителей.

Украина Россия Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Никита Миронов
Никита Миронов

Премудрые пискаришки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте