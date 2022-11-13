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Москвичам пообещали наступление метеорологической зимы во вторник

Александр Афонин

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Погода в Москве
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Москвичам пообещали наступление метеорологической зимы во вторник
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Со вторника, 15 ноября, средняя температура воздуха в столице окажется в отрицательных значениях, что ознаменует начало метеорологической зимы. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— Вторник станет рубиконом между осенью и зимой, так как среднесуточная температура воздуха устойчиво окажется в минусах, а значит, 15 ноября окончательно и бесповоротно стартует новый климатический сезон — метеорологическая зима, — сказал он.

Синоптик добавил, что во вторник ночью столбики термометров опустятся до минус трех–пяти градусов. Днем воздух прогреется до минус двух–нуля. Вечером ожидается снегопад, который усилится в ночь на среду. В результате к середине недели будет сформирован устойчивый снежный покров, отметил Тишковец в своем Telegram-канале.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что ноябрь в этом году отличается значительными перепадами температуры. Подобный характер погоды может сохраниться на протяжении всего месяца, поэтому не исключено, что устойчивые холода придут в Москву позднее обычного.

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