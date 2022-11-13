Песков: Путин проведет оперативное совещание с Совбезом на следующей неделе

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин планирует провести на следующей неделе оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в воскресенье, 13 ноября.

— Да. Такие планы есть. Речь идет о регулярном оперативном совещании, — цитирует Пескова ТАСС.

Последнее совещание Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности прошло 2 ноября. В процессе видеозвонка политики обсудили тему реализации стратегии государственной антинаркотической политики России до 2030 года и дополнительные меры по противодействию незаконному обороту наркотиков.

До этого аналогичное совещание прошло 10 октября. На нем глава государства заявил, что киевский режим использует террористические методы.

Так, Киевом были совершены три теракта на Курской атомной электростанции, а украинские военные пытались подорвать «Турецкий поток». Президент также добавил, что был нанесен массированный удар по объектам энергетики, военного управления и связи Украины.