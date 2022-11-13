СМИ: Давка произошла в киевском метро из-за распыления газового баллончика

Фото: Unsplash

Давка началась на станции «Театральная» киевского метро. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщило украинское издание «Страна».

По имеющимся у издания данным, неизвестный мужчина распылил на станции газ из баллончика. После этого толпа пассажиров попыталась покинуть станцию даже по идущим вниз эскалаторам. Люди прикрывали лица, чтобы защититься от газа, передает ТАСС.

Недавно в Сеуле, где проходили массовые празднования Хеллоуина, произошла давка. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».

По словам одного очевидца трагедии, пик давки пришелся примерно на 22:00–22:30, тогда люди уже практически не могли двигаться в толпе. С той стороны, где была давка, было больше всего популярных клубов и баров, а также этот район — самый близкий к метро.

«Вечерняя Москва» решила узнать, как при массовых мероприятиях не стать жертвой давки в толпе. Так, эксперт по безопасности Станислав Петров советует во время посещения мест скопления людей быть готовым к любым происшествиям.