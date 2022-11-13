NYT: Активные боевые действия на Украине могут прекратиться на зиму

Сюжет:Ситуация в Донбассе
Активные боевые действия на Украине могут приостановиться после наступления зимы. Такое мнение высказывают аналитики издания New York Times.
Конец ноября принесет значительное ухудшение погоды, которое замедлит маневры сторон конфликта и снизит их активность. Замминистра обороны США Колин Каль также отметил, что именно погода значительно влияет на проведение наступательных операций, передает издание.
Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. По его словам, нужно сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона и российских солдат.
Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что решение об отводе российских войск с территории Херсона необходимо для прокачки ресурсов на левом берегу Днепра и дальнейшего возвращения войск в город.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал «адом» атаки Вооруженных сил Российской Федерации на территории Донбасса. По его словам, в регионе ежедневно проходят жестокие бои.