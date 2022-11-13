NYT: Активные боевые действия на Украине могут прекратиться на зиму

Фото: Минобороны РФ

Активные боевые действия на Украине могут приостановиться после наступления зимы. Такое мнение высказывают аналитики издания New York Times.

Конец ноября принесет значительное ухудшение погоды, которое замедлит маневры сторон конфликта и снизит их активность. Замминистра обороны США Колин Каль также отметил, что именно погода значительно влияет на проведение наступательных операций, передает издание.

Недавно министр обороны РФ Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. По его словам, нужно сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона и российских солдат.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил, что решение об отводе российских войск с территории Херсона необходимо для прокачки ресурсов на левом берегу Днепра и дальнейшего возвращения войск в город.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал «адом» атаки Вооруженных сил Российской Федерации на территории Донбасса. По его словам, в регионе ежедневно проходят жестокие бои.