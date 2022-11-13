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Несколько взрывов прогремели в Луганске

Евгений Белоусов

Сюжет: 

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Происшествия
Несколько взрывов прогремели в Луганске
Фото: Pixabay

Серия из нескольких взрывов была слышна в Луганске. Об этом в воскресенье, 13 ноября, сообщил военный корреспондент RT Мурад Газдиев.

— В Луганске прозвучала череда взрывов, — заявил он.

Не исключается, что взрывы были результатом работы системы ПВО, уточнил Гадзиев на своем Telegram-канале.

Недавно стало известно, что съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в районе населенного пункта Белогоровка в Луганской народной республике. Огонь в направлении взрыва открыли украинские диверсанты.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что несколько приграничных сел региона попали под обстрел ВСУ. По его словам, в результате обстрела никто не пострадал, но появились некоторые проблемы с электроснабжением.

1 ноября приграничный поселок Краснооктябрьский в Курской области обстреляли со стороны Украины. При этом губернатор региона Роман Старовойт уточнил, что в результате случившегося никто не пострадал.

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