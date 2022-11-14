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The Telegraph: Запад считает, что поставляемое Киеву оружие попадет «не в те руки»

Егор Провоторов
В мире
The Telegraph: Запад считает, что поставляемое Киеву оружие попадет «не в те руки»
Фото: Unsplash

Западные страны опасаются, что поставляемое Украине современное вооружение может внезапно оказаться «не в тех руках», написал в воскресенье, 13 ноября, обозреватель британской газеты The Telegraph Кон Кафлин.

По его словам, опасения относительно того, где может оказаться оружие, предоставленное Киеву, превратили задачу вооружения украинских сил в деликатный вопрос.

— С одной стороны, Запад намеревается предоставить Украине средства для достижения победы, с другой стороны, он не хочет, чтобы это оружие в будущем использовали против его же военных или гражданских лиц, — написал аналитик в своей колонке для британского издания.

Он считает, что сейчас эта дилемма становится особенно трудной по причине «растущего отчаяния украинских властей», призывающих наращивать эти поставки вооружений, пишет РИА Новости со ссылкой на британское СМИ.

Газета The Washington Post в октябре сообщала, что ряд представителей партии республиканцев в Конгрессе выступили против того, чтобы в оборонный бюджет внесли положение, позволяющее США переводить Украине доходы от конфискованного у граждан России имущества.

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