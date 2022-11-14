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Москвичи отправили более 2,5 миллиона онлайн-заявок на зачисление в кружки и секции

Александр Афонин
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Москвичи отправили более 2,5 миллиона онлайн-заявок на зачисление в кружки и секции
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

В этом учебном году столичные школьники и их родители отправили более 2,5 миллиона онлайн-заявок на зачисление в кружки и секции. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента информационных технологий города Москвы. в понедельник, 14 ноября.

— С помощью сервиса выбирать кружки можно по направлениям обучения, наименованию учреждения, району или ближайшей удобной станции метро. Это позволяет найти дополнительные занятия в пешей доступности от дома или рядом со школой, а также с учетом уровня подготовки ребенка, — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что жители столицы отправили в 1,5 раза больше заявок, чем за аналогичный период прошлого года. Самыми популярными стали занятия по математике, английскому языку, основам языкознания и так далее. Всего же москвичи могут записать примерно в 600 кружков, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что лингвистический конкурс School InstaVoice стартовал для учащихся столичных школ. Для участия в мероприятии нужно снять короткие видеоролики на английском языке на заданную тему, посвященную образованию.

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