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Москва закупает общественный транспорт только российского производства

Анастасия Колоскова
Город
Москва закупает общественный транспорт только российского производства
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Весь транспорт, закупаемый правительством столицы, произведен на территории России. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— На долю Москвы приходится 70 процентов заказов у отечественных производителей подвижного состава. В рамках поручений Сергея Собянина мы не только закупаем новый российский транспорт, но и поддерживаем российских транспортных машиностроителей и помогаем сохранять тысячи рабочих мест на множестве предприятий и создавать новые, — рассказал глава департамента.

По его словам, за минувшие десять лет город полностью обновил парк поездов МЦД и автобусов. Помимо этого, в столице на 95 процентов завершено обновление трамваев, на 65 процентов — пригородных электричек, а доля новых вагонов метро увеличилась в пять с половиной раз — парк обновлен на 70 процентов.

Максим Ликсутов уточнил, что на долю Москвы приходится более 85 процентов заказов от всех выпускаемых в стране пригородных поездов, около 70 процентов всех трамваев, почти все электробусы и 90 процентов вагонов метро, передает официальный сайт мэра Москвы.

11 ноября стало известно, что столичный метрополитен и Мосгортранс стали лауреатами Национальной премии «Транспортная безопасность России — 2022».

Транспорт Максим Ликсутов Москва
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