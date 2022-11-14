Площадь проектируемых школ на Волоколамском шоссе увеличат до 18 тысяч «квадратов»

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Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 71к1 Карта всех событий

Площадь двух проектируемых школ на Волоколамском шоссе планируется увеличить. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в пресс-службе московского Комитета по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Образовательные проекты расположатся на северо-западе Москвы по адресу Волоколамское шоссе, владения 71/15, 71/14.

Так, на двух участках земли площадью по 1,9 гектара планируется возвести две школы на 850 мест.

— По результатам внесения изменений в ПЗЗ инвестор ООО «СЗ «Стадион «Спартак» сможет увеличить суммарную поэтажную площадь каждой школы до 18 тысяч квадратных метров, — цитирует председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову агентство городских новостей «Москва».

На севере Москвы продолжается активное строительство и благоустройство детских садов и школ. Об этом в воскресенье 13 ноября, сообщили мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, в начале сентября столичные власти открыли учебные корпуса на улице Смольной и в Малом Песчаном переулке. Всего они рассчитаны на 650 школьников. Кроме того, на Смольной работает еще и дошкольное отделение на 300 мест.