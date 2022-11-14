Copernicus: Европу ожидает аномально теплая погода с декабря по февраль

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Великобритания и часть европейских стран в период с декабря 2022 года по февраль 2023 года могут ожидать аномально теплую погоду. Об этом сообщили ученые службы ЕС по борьбе с изменением климата Copernicus, передает Bloomberg.

В прогнозе говорится, что в прибрежных районах Балтийского, Средиземного и Северного морей температура воздуха превысит средние исторические значения — с вероятностью от 50 до 60 процентов температура будет выше на большей части территории Великобритании, Центральной и Южной Европы.

— Поскольку большинство погодных моделей предсказывают относительно мягкие условия на оставшуюся часть 2022 года, газа, вероятно, будет достаточно для удовлетворения спроса даже в случае начала похолодания в 2023 году, — написала Eurasia Group незадолго до появления отчета Copernicus.

Кроме того, на территории Франции и Германии выпадет значительно меньше осадков в ближайшие три месяца. Вероятность такого прогноза варьируется от 40 до 50 процентов, сообщает РБК.

В среду, 2 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что этой зимой Европу ждет нормальная температура. По его словам, период холодной погоды в России становится короче из-за глобального потепления.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, с чем связаны резкие климатические изменения. По словам Вильфанда, такая ситуация в Западной Европе сложилась благодаря антициклону, установившемуся там с июня из-за безоблачной погоды.