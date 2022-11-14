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Приметы и советы

Крапивина не смогла доказать в суде незаконное лишение российского гражданства

Полина Долганова
Общество
Крапивина не смогла доказать в суде незаконное лишение российского гражданства
Фото: РИА Новости

Продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина не смогла доказать в суде, что ее незаконно лишили российского гражданства.

Соответствующий иск она подала к МВД по Ставропольскому краю.

Уточняется, что ведомство отказалось принимать заявление продюсера. При этом сама Крапивина заявляла, что получила российское гражданство еще до того, как ей исполнилось 18 лет, когда она еще не могла занимать антироссийскую позицию.

В свою очередь правоохранители не обнаружили документов, которые подтверждали бы связь продюсера с Россией, передает Telegram-канал Mash.

До этого автор музыкальных хитов певицы Светланы Лободы Олег Влади подал в суд на Первый канал за неупоминание его имени в титрах четырех телепередач. По словам Влади, во время просмотра телевизора он не обнаружил своего имени в титрах программ «Золотой граммофон», «Пусть говорят» и «Сегодня вечером», где Лобода выступала с песнями, написанными им. После этого он написал телеканалу письмо с претензиями, однако ему не ответили, поэтому музыкальный автор решил подать в суд.

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