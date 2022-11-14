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Синоптик рассказал о погоде в Санкт-Петербурге на ближайшую неделю

Ирина Игнатенко
Общество
Синоптик рассказал о погоде в Санкт-Петербурге на ближайшую неделю
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Циклон принесет в Северную столицу мокрый снег во вторник, 15 ноября. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

По словам специалиста, устойчивого снежного покрова в городе не образуется, а вот в Ленобласти могут появиться первые сугробы.

Температура воздуха в городе начнет снижаться уже 13 ноября и составит в Петербурге от плюс 3 до плюс 6 градусов. С середины недели ожидается похолодание, что приведет к ночным заморозкам, сообщает издание «Невские новости».

Ранее ведущий специалист Центра «Фобос» Александр Синенков сообщил, что в центр европейской части России постепенно приходит зима. В понедельник дневная температура еще будет положительной, но уже во вторник в столице похолодает до минус двух, а в регионах центра европейской части России — до минус четырех, передает МИР 24.

Похолодание до пяти градусов ниже нуля днем и рост снежного покрова до трех сантиметров прогнозируются в столичном регионе в среду, 16 ноября. Погода станет по-настоящему зимней, рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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