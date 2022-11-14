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Движение на 4-ом Вятском переулке восстановили после ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Движение на 4-ом Вятском переулке восстановили после ДТП
Фото: Роман Силетских / Вечерняя Москва
Россия, Москва, 4-й Вятский переулок Карта всех событий

Восстановлено движение по 4-му Вятскому переулку после ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 14 ноября.

— Движение восстановлено, — сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Авария, о которой идет речь, произошло в районе дома №27. Семилетнего мальчика сбил водитель каршеринга на пешеходном переходе. Ребенка госпитализировали с закрытым переломом голени и ссадиной на лбу.

Для ликвидации последствий ДТП была перекрыта единственная полоса движения.

Другая авария произошла в ночь с 13 на 14 ноября. На Волгоградском проспекте в районе дома №157 столкнулись три автомобиля. В аварии пострадали четыре человека.

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