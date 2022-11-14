Названы знаки зодиака, которые встретят любовь в 2023 году

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Астрологи назвали семь знаков зодиака, для представителей которых наступающий 2023 год принесет судьбоносные встречи в личной жизни.

Овны уже с начала года почувствуют повышенный интерес к себе со стороны противоположного пола. Романтическое знакомство может произойти летом. При этом отношения будут настолько стремительными, что уже к концу года представители этого знака зодиака начнут готовиться к свадьбе.

Близнецы в 2023 году распрощаются с людьми, которые не заслуживают места в их жизни. На смену боли от разочарований и предательства придут романтика и любовь. Летом вероятно знакомство с интересным человеком, в котором они распознают свою вторую половинку.

Для Львов следующий год в любовном плане будет одним из самых счастливых. Их ожидает судьбоносное знакомство, которое принесет бурю эмоций. Произойти оно может во время незапланированного отпуска.

Весам новый год принесет на личном фронте стабильность и безопасность, о которой они мечтали. Вероятно возвращение отношений из прошлого, которые будут переосмыслены и выйдут на новый уровень. Не исключено, что представители этого знака зодиака уже в сентябре-октябре сыграют свадьбу.

Скорпионам удастся встретить настоящую любовь в начале осени. Однако события будут разворачиваться настолько стремительно, что уже к концу года они задумаются о браке.

Стрельцов ждут романтические приключения, особенно в марте-апреле. Им важно проявить смелость и не бояться выйти из зоны комфорта. Представители этого знака встретят человека, который поймет их ценность и постарается сделать еще более счастливым.

Рыбам астрологи рекомендуют чаще посещать светские мероприятия. Именно там у них есть шанс встретить свою половинку. Лето окажется для представителей этого знака периодом любви и романтики, пишет rsute.ru.

До этого астролог Юлия Свиридова выделила пять представителей зодиакального круга, для которых 2023 год станет самым лучшим из всех: они смогут достичь больших высот и успеха на любом поприще.