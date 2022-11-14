Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Названы знаки зодиака, которые встретят любовь в 2023 году

Анастасия Колоскова
Общество
Названы знаки зодиака, которые встретят любовь в 2023 году
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Астрологи назвали семь знаков зодиака, для представителей которых наступающий 2023 год принесет судьбоносные встречи в личной жизни.

Овны уже с начала года почувствуют повышенный интерес к себе со стороны противоположного пола. Романтическое знакомство может произойти летом. При этом отношения будут настолько стремительными, что уже к концу года представители этого знака зодиака начнут готовиться к свадьбе.

Близнецы в 2023 году распрощаются с людьми, которые не заслуживают места в их жизни. На смену боли от разочарований и предательства придут романтика и любовь. Летом вероятно знакомство с интересным человеком, в котором они распознают свою вторую половинку.

Для Львов следующий год в любовном плане будет одним из самых счастливых. Их ожидает судьбоносное знакомство, которое принесет бурю эмоций. Произойти оно может во время незапланированного отпуска.

Весам новый год принесет на личном фронте стабильность и безопасность, о которой они мечтали. Вероятно возвращение отношений из прошлого, которые будут переосмыслены и выйдут на новый уровень. Не исключено, что представители этого знака зодиака уже в сентябре-октябре сыграют свадьбу.

Скорпионам удастся встретить настоящую любовь в начале осени. Однако события будут разворачиваться настолько стремительно, что уже к концу года они задумаются о браке.

Стрельцов ждут романтические приключения, особенно в марте-апреле. Им важно проявить смелость и не бояться выйти из зоны комфорта. Представители этого знака встретят человека, который поймет их ценность и постарается сделать еще более счастливым.

Рыбам астрологи рекомендуют чаще посещать светские мероприятия. Именно там у них есть шанс встретить свою половинку. Лето окажется для представителей этого знака периодом любви и романтики, пишет rsute.ru.

До этого астролог Юлия Свиридова выделила пять представителей зодиакального круга, для которых 2023 год станет самым лучшим из всех: они смогут достичь больших высот и успеха на любом поприще.

Гороскопы Отношения Астрология
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте