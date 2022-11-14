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Врач пояснил, почему растет заболеваемость диабетом

Ирина Игнатенко
Общество
Врач пояснил, почему растет заболеваемость диабетом
Фото: depositphotos

Специалист в области клинической эндокринологии, профессор Валентин Фадеев рассказал, почему в мире растет заболеваемость диабетом.

По словам эксперта, каждый десятый взрослый житель России болен сахарным диабетом. Врачи не до конца понимают, с чем связан такой рекордный рост этой болезни в последние пятьдесят лет. Такая статистика не связана с улучшением диагностики, ведь поставить диагноз довольно легко.

— Самое просто объяснение — значительный рост ожирения в постиндустриальном обществе. В питании человека ХХ-ХХI веков стали доминировать рафинированные углеводы (пшеница и крупы), — отметил эксперт в комментарии aif.ru.

Фадеев подчеркнул, что снижение массы тела позволяет весьма эффективно контролировать это заболевание, как минимум пациенту будет проще поддерживать на приемлемом уровне глюкозу в крови.

Врач Михаил Анциферов отметил, что в Москве ежегодно регистрируется порядка 15-20 тысяч новых случаев сахарного диабета второго типа. При этом до 50 процентов случаев можно избежать всего лишь при соответствующем изменении образа жизни, передает ФАН.

До этого врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что человек может не подозревать о наличии атеросклероза, сахарного диабета, гипертонии, ВИЧ или онкологии, поскольку эти заболевания развиваются бессимптомно.

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