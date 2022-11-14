В Пентагоне придумали, как «разгромить Москву»

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Пентагон начал разработку новых видов вооружения для атаки на стратегические объекты противника. Об этом сообщает журнал Минобороны РФ «Военная мысль».

— Если страна, на которую нападают, по какой-то причине не успеет нанести ответно-встречный удар, большая часть сил ядерного сдерживания будет уничтожена. Нескольких десятков оставшихся ракет не хватит для непоправимого ущерба. К тому же часть из них собьют системы ПРО (противоракетной обороны — прим. «ВМ»), — говорится в материале.

Авторы материала отметили, что среди главных целей США числятся: шахты МБР, базы атомных подводных лодок, аэродромы стратегической авиации, штабы и пункты хранения специальных боеприпасов. По их мнению, американские власти стремятся застать Кремль врасплох. В Пентагоне, считают авторы, намерены поразить все ядерные ресурсы РФ до того момента, пока президент России Владимир Путин примет решение о нанесении встречного удара, сообщает РИА Новости.

Накануне автор Asia Times Леонард Гудман заявил, что американские производители оружия провоцировали эскалацию конфликта на Украине и противостояние с Россией, чтобы оправдать продажи вооружения. По его мнению, производители оружия являются наиболее влиятельными бизнес-группами в США. Они могут определять внешнюю политику Вашингтона и зачастую требуют враждебных отношений с крупными странами, не обращая внимания на риски.

В материале «Вечерней Москвы» рассказали, можно ли нейтрализовать ядерное оружие. По словам военного эксперта Вячеслава Дандыкина, остановить ядерное оружие можно с помощью превентивного удара, который позволит нейтрализовать атаку противника и незамедлительно нанести ответный удар.