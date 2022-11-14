Глава ЕК выразила желание поговорить с Путиным лицом к лицу на саммите G20

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в понедельник, 14 ноября, заявила, что хотела бы лично увидеть президента России Владимира Путина на саммите G20, чтобы поговорить с ним «лицом к лицу».

— Я бы хотела, чтобы президент Путин был здесь, чтобы мы могли поговорить с ним лицом к лицу, — цитирует главу ЕК РИА Новости.

Саммит «Большой двадцатки» пройдет на Бали с 15 по 16 ноября. Изначально представлять Россию на мероприятии должен был Владимир Путин. Однако 10 ноября стало известно, что он не сможет посетить мероприятие. Вместо него российскую сторону представит министр иностранных дел Сергей Лавров.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, невозможность участия российского лидера связана с его графиком. Кроме того, на Путину необходимо находиться в стране.

Политолог Юрий Светов в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что выезд российского президента в сложное для страны время нецелесообразен. Кроме того, одним из главных факторов, повлиявших на решение, стал вопрос безопасности Владимира Путина.