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В Москве пройдет фестиваль психопросвещения «PSYFEST: осеннее обострение»

Анастасия Колоскова
Город
В Москве пройдет фестиваль психопросвещения «PSYFEST: осеннее обострение»
Фото: Официальный сайт мэра Москвы
1-й Боткинский проезд, дом 7, строение 1 Карта всех событий

В столице с 18 по 20 ноября при поддержке городского департамента здравоохранения пройдет фестиваль психопросвещения «PSYFEST 2022: осеннее обострение», который проведет бесплатные консультации со специалистами, семинары, мастер-классы и другие мероприятия. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили организаторы фестиваля.

— Фестиваль психопросвещения PSYFEST проводится в Москве уже в шестой раз. Мы отмечаем, что с каждым разом интерес к мероприятию со стороны москвичей и гостей города только растет. Это отражает общую тенденцию: все больше людей задумываются о том, что ментальное здоровье не менее важно, чем физическое, — рассказал главный внештатный психиатр столичного департамента здравоохранения, профессор, доктор медицинских наук Георгий Костюк.

Он назвал главной целью фестиваля PSYFEST просветительскую. По словам Костюка, квалифицированные психологи, психотерапевты и психиатры проведут в рамках мероприятия множество полезных семинаров и тренингов. Участники фестиваля получат возможность анонимно проконсультироваться у специалистов.

Площадкой для проведения «PSYFEST 2022: осеннее обострение» станет креативное пространство «Благосфера», расположенное по адресу 1-й Боткинский проезд, дом 7, строение 1. Принять участие в мероприятии можно бесплатно, однако для этого потребуется предварительная регистрация.

С начала 2022 года психологи столичных семейных центров провели более четырех тысяч консультаций, на которых помогли взрослым и детям проработать чувство обиды. Подробнее об этом «Вечерней Москве» рассказала специалист семейного центра «Восточное Дегунино» Нина Кузнецова.

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