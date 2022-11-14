Психолог Наумова дала советы, как помочь ребенку привыкнуть к очкам

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Если врач выписал ребенку очки для постоянного ношения, задача родителей — помочь малышу к ним привыкнуть. Об этом рассказала детский психолог, детский нейропсихолог Наталья Наумова.

— Прежде всего надо дать ребёнку поддержку, беседовать с ним, не допустить критику и не заставлять его носить очки. Важно, чтобы ребенок сам принял это решение, — отметила она в комментарии «Радио 1».

Психолог отметила, что можно рассказать ребенку, как много людей вокруг носят очки, даже среди знаменитостей. Выбирать очки тоже нужно вместе: пусть ребенок выберет форму и цвет.

Если ребенок уже ходит в школу, то нужно предупредить учителя, что теперь ученик будет ходить в очках. Хорошо, когда педагог к этому относится положительно и пресекает любые попытки насмешек.

В мире наблюдается резкий рост числа случаев ранней и даже врожденной близорукости. Об этом сообщила врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук, эксперт Комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова.