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Глава МИД Люксембурга заявил, что ЕС не может изменить мир только санкциями

Араз Салехов
В мире
Глава МИД Люксембурга заявил, что ЕС не может изменить мир только санкциями
Фото: shutterstock

Европейский союз не может изменить мир только санкциями. Об этом в понедельник, 14 ноября, заявил министр иностранных дел Люксембурга Жан Ассельборн.

— Мы не можем изменить мир только санкциями, это очевидно. Но это все, что есть в нашем распоряжении, — цитирует дипломата РИА Новости.

До этого глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза на текущий момент не готовы обсуждать введение новых санкций в отношении России.

В пятницу, 11 ноября, канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что Германия не вводила санкции в отношении газа из РФ, потому что множество стран были зависимы от российских поставок. Так было сделано потому, что Германия знала, сколько стран зависят от поставок России, и не хотела причинять им «трудности».

Лидер партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино рассказал, что необходимость реализации санкционных мер по отношению к России на фоне общего падения уровня жизни французов вызывает сомнения. Асселино также сообщил об условиях обучения во французских образовательных учреждениях.

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