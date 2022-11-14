Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В Кремле отказались подтвердить информацию о переговорах России и США в Анкаре

Араз Салехов
Политика
В Кремле отказались подтвердить информацию о переговорах России и США в Анкаре
Фото: Минобороны РФ

На данный момент невозможно опровергнуть или подтвердить сообщения о переговорах России и США в турецкой столице Анкаре. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о переговорах России и США в Анкаре, — цитирует его ТАСС.

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что дверь для переговоров между российской и украинской сторонами должна оставаться открытой. По его словам, Россию «невозможно отменить». При этом министр уточнил, что Австрия не допустит «молчаливого возвращения к статус-кво» в отношении России

Помимо этого, Песков заявил, что президент России Владимир Путин планирует встречу с россиянами, чтобы обсудить поддержку мобилизованных граждан. По его словам, все подробности будут сообщены дополнительно.

Также в Кремле назвали сроки оглашения послания президента Федеральному собранию. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что оглашение послания российского лидера Федеральному собранию пока планируется до конца года. Однако Песков не стал называть точную дату.

Россия США Переговоры
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Погиб отец Михаил

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Ирина Боброва
Ирина Боброва

Справедливая доплата учителям

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте