В Кремле отказались подтвердить информацию о переговорах России и США в Анкаре

Фото: Минобороны РФ

На данный момент невозможно опровергнуть или подтвердить сообщения о переговорах России и США в турецкой столице Анкаре. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о переговорах России и США в Анкаре, — цитирует его ТАСС.

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявил, что дверь для переговоров между российской и украинской сторонами должна оставаться открытой. По его словам, Россию «невозможно отменить». При этом министр уточнил, что Австрия не допустит «молчаливого возвращения к статус-кво» в отношении России

Помимо этого, Песков заявил, что президент России Владимир Путин планирует встречу с россиянами, чтобы обсудить поддержку мобилизованных граждан. По его словам, все подробности будут сообщены дополнительно.

Также в Кремле назвали сроки оглашения послания президента Федеральному собранию. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что оглашение послания российского лидера Федеральному собранию пока планируется до конца года. Однако Песков не стал называть точную дату.