Карл III впервые отметит день рождения в качестве монарха

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Король Великобритании Карл III впервые отмечает свой день рождения в качестве монарха, ему исполняется 74 года. Об этом сообщает вещательная корпорация Би-би-си в понедельник, 14 ноября.

По данным телеканала, официальных мероприятий в этот день не планируется, король отметит праздник в кругу семьи. В честь монарха в Лондоне прозвучат артиллерийские салюты, а кавалерийский оркестр исполнит Happy birthday во время церемонии смены караула в Букингемском дворце.

Согласно давним традициям, британские монархи отмечают день рождения два раза в год. Летом он празднуется официально и пышно, а в другое время года — с семьей и небольшим количеством церемоний.

После долгого ожидания принц Чарльз недавно взошел на престол и стал королем Великобритании Карлом III. Почти всю жизнь он пребывал в тени своей матери и запомнился многим лишь скандальным разводом с принцессой Дианой. Несмотря на это, в многочисленных биографиях Карла особое место уделяется «странностям наследного принца». О самых необычных причудах новоиспеченного короля — в материале «Вечерней Москвы».