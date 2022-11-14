Пользователи Twitter осудили ЕК за обвинение России в энергетическом кризисе в Молдавии

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Пользователи Twitter раскритиковали Еврокомиссию за заявление о денежной поддержке Молдавии, которая ей необходима из-за кризиса, вызванного отказом от российского газа.

«Можно я просто скажу, что кризис был спровоцирован ЕС, отказавшимся покупать российский газ и решившим покупать топливо из США по космическим ценам», — отметил John Steelwell.

Один из пользователей отметил, что «деньги творят чудеса». Напомним, что Еврокомиссия объявила об отправке 200 миллионов евро в Молдавию для обеспечения энергетической безопасности и 50 миллионов — на поддержку бюджета. Кроме того, европейский орган заявил, что будущее Молдавии связано с Евросоюзом, сообщает РИА Новости.

При этом первый заместитель главы ЕК Валдис Домбровскис заявил, что ЕС не сможет выделить Украине три миллиарда евро, которые представляют собой треть средств, предусмотренных программой макрофинансовой помощи в размере девяти миллиардов евро, обещанных Еврокомиссией в мае. По его словам, перевод этой суммы не предполагается переносить на 2023 год, когда начнет действовать дополнительная программа помощи на 18 миллиардов евро. В этом же году последним траншем станет перевод в 2,5 миллиарда евро до конца ноября.

Молдавский вице-премьер Андрей Спыну 8 ноября заявил, что Молдавия может применить санкции в отношении Газпрома, в том числе подать в суд, из-за сокращения объемов поставок газа. Политик отметил, что Газпром никак не объяснил решение уменьшить объемы поставок, хотя все счета за голубое топливо оплачиваются.