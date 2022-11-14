Полиция ликвидировала цех по производству контрафактной одежды в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Талдомский городской округ, рабочий посёлок Вербилки Карта всех событий

В Подмосковье полиция ликвидировала нелегальное производство поддельной брендовой одежды. Об это «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 14 ноября.

По ее словам, цех находился в поселке Вербилки Талдомского городского округа. На предприятии работали 80 нелегальных мигрантов из одной из республик Юго-Восточной Азии. Они и жили и работали в одном здании, постоянно находясь в антисанитарных условиях.

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— В ходе осмотра производственных помещений полицейские обнаружили и изъяли 80 единиц швейного оборудования, более 900 единиц готовой текстильной продукции, лекало, заготовки, а также трафареты, с помощью которых наносились лейблы на одежду, — отметила Татьяна Петрова.

В отношении мигрантов были составлены 130 административных протоколов, по статьям о незаконном въезде и трудовой деятельности. На каждого из них наложили штраф в размере пяти тысяч рублей с последующей депортацией из страны. На данный момент нелегалы помещены в Центр временного содержания иностранных граждан.

Изъятые вещи направлены на экспертизу.

Еще полсотни нелегальных мигрантов были задержаны на швейной фабрике в подмосковном поселке Белоомут.