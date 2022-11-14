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Бойцы «Вагнера» уничтожили украинский танк с иностранным экипажем под Артемовском

Полина Долганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Бойцы «Вагнера» уничтожили украинский танк с иностранным экипажем под Артемовском
Фото: gov.spb.ru

Бойцы «группы Вагнера» ликвидировала танк ВСУ с иностранными наемниками под Артемовском в Донецкой Народной Республике. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил боец группы.

Он рассказал, что несколько дней назад группа бойцов, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Украины, двигалась на танке Т-64БМ «Булат».

Боевую машину удалось остановить при помощи гранатомета.

По словам другого бойца из «группы Вагнера», экипаж вражеского танка говорил на английском языке. Он уточнил, что все три члена экипажа были ликвидированы, передает РИА Новости.

Украинские военнослужащие несут большие потери и бегут с позиций около Артемовска (украинское название Бахмут). Об этом сообщил взятый в плен у южного пригорода Артемовска военнослужащий 53-й отдельной механизированной бригады украинских силовиков, старший лейтенант, командир взвода Павел Ткачук.

До этого сообщалось, что бойцы группы «Вагнер» ведут ожесточенные бои за южный пригород Артемовска — Опытное, окончательно выбив ВСУ из села Иванград, которое расположено в километре от городских кварталов.

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