«У людей паника»: очевидец рассказал об обстановке в Стамбуле после взрыва

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Звездный адвокат Сергей Жорин, который в момент взрыва в Стамбуле находился в своем гостиничном номере недалеко от места происшествия, рассказал «Вечерней Москве» об обстановке в городе.

По его словам, в настоящее время в Стамбуле неспокойно.

— Понятное дело, что у людей паника, царит нездоровая атмосфера, и не думаю, что в один миг все станет позитивным. Есть погибшие, — заявил собеседник «ВМ».

Он добавил, что в настоящее время все гостиничные комплексы Стамбула были взяты под особый контроль охраны.

Турецкие власти считают, что теракт в Стамбуле совершила Рабочая партия Курдистана (РПК). О предполагаемой цели террористов и источниках их финансирования «Вечерней Москве» рассказал политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов.

Взрыв произошел в центре европейской части Стамбула недалеко от российского консульства вечером 13 ноября.

Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что в результате теракта пострадал 81 человек. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое. Шесть человек погибли.

Позже стало известно, что среди пострадавших в результате теракта в Стамбуле есть трое граждан России.