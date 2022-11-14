Адвокат Жорин: Генконсульство РФ и гостиницы в Стамбуле взяты под усиленный контроль после теракта

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Генконсульство РФ и гостиницы в Стамбуле взяты под усиленный контроль после теракта. Об этом «Вечерней Москве» рассказал звездный адвокат Сергей Жорин, находившийся недалеко от места происшествия.

— Стоит уточнить, что на улице Истикляль располагается российское генконсульство, которое было сразу взято под усиленный контроль и защиту. На этой улице также много отелей и гостиниц. Всем постояльцам запретили покидать свои номера, — рассказал он.

На данный момент все гостиничные комплексы города также взяты под усиленную охрану, заключил Жорин.

Вечером, 13 ноября, на одной из самых популярных улиц Стамбула произошел взрыв. Недалеко от места происшествия расположено российское консульство.

По словам вице-президента Турции Фуата Октайя, при теракте пострадал 81 человек, шестеро из них погибло. После сообщили о том, что среди пострадавших есть трое российских граждан. При этом госпитализировали только одну из них.

По мнению турецких властей взрыв в Стамбуле совершила Рабочая партия Курдистана. Какую цель преследовала партия и кто является источником их финансирования — узнала «Вечерняя Москва» у политолога, эксперта международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархада Ибрагимова.