Лавров и Чавушоглу провели телефонные переговоры

Фото: МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в МИД Турции.

— Сегодня (14 ноября) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым, — цитирует сообщение РИА Новости.

Накануне стало известно о прибытии Лаврова на Бали, где он примет участие в саммите «Большой двадцатки» (G20). Официальный представитель МИД России Мария Захарова уточнила, что главу российского внешнеполитического ведомства встретили при участии почетного караула, также его приветствовали выступлением танцовщиц.

Одной из тем для бесед мог быть теракт, произошедший 13 ноября в Стамбуле. Он унес жизни шестерых людей, 81 человек пострадал. Подробнее о теракте читайте в материале «Вечерней Москвы».

В связи со стамбульским терактом президент России Владимир Путин принес соболезнования турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану. Глава государства выразил сочувствие семьям погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления всем получившим ранения.