Столтенберг предрек тяжелые месяцы Украине

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил о военных возможностях Российской Федерации и спрогнозировал крайне тяжелые месяцы для Украины. Об этом он рассказал на совместной пресс-конференции с главами МИД и Минобороны Нидерландов в понедельник, 14 ноября.

— Уход России из Херсона продемонстрировал невероятную храбрость ВС Украины, это также демонстрирует важность продолжения оказания помощи Украине с нашей стороны, — отметил Столтенберг.

При этом глава Североатлантического альянса подчеркнул, что Вооруженные силы РФ имеют «большое число личного состава», сохраняя при этом возможности для потенциальных боевых действий.

— Следующие месяцы будут тяжелыми, — цитирует слова генсека НАТО РИА Новости.

Накануне помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан предлагал руководству Украины подумать о реалистичной позиции перед переговорами с Россией.

До этого сотрудник Мичиганского университета Джон Чорчиари заявил изданию Newsweek, что из-за нежелания Украины делать шаги в сторону дипломатического урегулирования конфликта странам ЕС становится все сложнее согласовывать выделение финансовой поддержки стране.