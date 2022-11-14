Группу наводчиков из украинских заключенных задержали на Херсонщине

Фото: depositphotos

Группа наводчиков, состоящая из бывших украинских заключенных, была задержана в районе города Алешки Херсонской области. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в пресс-службе администрации Скадовского района.

— Это зеки, которых выпустили из тюрем. Им дали радиостанцию и переправили на левый берег. Их задача выявлять места сосредоточения техники и передавать, — сообщили в администрации.

Все заключенные были осуждены на Украине по статье «Убийство». Денег им не давали, предполагалось, что наводчики будут «кормиться с земли», говорится в Telegram-канале «Администрация Скадовского района».

До этого официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что высокоточными ударами российской авиации был уничтожен арсенал украинской армии в Черкасской области Украины.

«Вечерняя Москва» разбиралась, что на самом деле происходит на Херсонском направлении. По словам военного эксперта Василия Дандыкина, на левом берегу Днепра уже создан плацдарм для российских войск.

Дандыкин в беседе с «ВМ» также объяснил, что решение об отводе российских войск с территории Херсона необходимо для прокачки ресурсов на левом берегу Днепра и дальнейшего возвращения войск в город.