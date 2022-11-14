Зеленский рассказал, что Херсон дорого обошелся Киеву

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Херсон дорого обошелся Киеву. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщила американская газета Washington Post.

— Цена этой победы считается очень высокой, — отметил Зеленский.

Кроме того, он также добавил, что за установление контроля над городом украинская сторона «заплатила большим количеством раненых и очень большим количеством погибших».

14 ноября агентство Reuters со ссылкой на очевидцев с места событий сообщило, что Владимир Зеленский прибыл в город Херсон.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу военных подразделений за реку Днепр. По его словам, необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона, а также российских солдат.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что решение об отводе войск необходимо для прокачки ресурсов на левом берегу Днепра и дальнейшего возвращения войск в город. Также он отметил: это не означает, что российская сторона отступила.