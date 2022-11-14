В США признали бессилие перед российскими ракетами

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Бывший советник экс-президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон сообщил, что американская система противоракетной обороны (ПРО) на текущий момент не может защитить страну от потенциальных ракетных атак со стороны Российской Федерации и Китая. Об этом он написал в статье для издания The Wall Street Journal в понедельник, 14 ноября.

По словам Болтона, на данный момент от Москвы и Пекина исходит ядерная угроза, а организованная Вашингтоном система ПРО «неадекватна и ограниченна», несмотря на то, что Белый дом вышел из соответствующего Договора об ограничении подобных систем почти 20 лет назад.

— Пока наши соперники развивали гиперзвуковые и другие несущие угрозу новые технологии, средства сдерживания Америки и ее готовность симметрично отвечать военным путем лишь снижались, — подчеркнул эксперт.

В конце октября подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис потребовал от властей объяснений относительно того, что НАТО во главе с США наращивает присутствие в Восточной Европе и размещает войска рядом с Украиной.