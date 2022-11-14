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В Египте арестовали россиян из экипажа грузового судна

Евгений Белоусов
В мире
В Египте арестовали россиян из экипажа грузового судна
Фото: Пресс-служба Совфеда

Пятеро россиян — членов экипажа грузового судна арестованы в египетской Александрии. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщили в Генеральном консульстве РФ.

— Среди членов экипажа пять российских граждан, в том числе капитан и его старший помощник. По предварительным данным, на борту сухогруза находились лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества, — уточнили в генконсульстве.

Сейчас российские дипломаты активно занимаются этой ситуацией. Они находятся в постоянном контакте с египетским МИД, родственниками задержанных россиян и их государственным адвокатом, передает РИА Новости.

В конце августа Министерство обороны Албании сообщило о задержании в центральной части республики двух граждан России и одного украинца, которые якобы пытались проникнуть на военное предприятие.

По данным военных чиновников, предприятие занимается изготовлением продукции оборонного назначения. В бытность Албании членом Организации Варшавского договора на этом заводе производили автоматы АК-47.

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