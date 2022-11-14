Диетолог назвала полезные свойства редиса

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Употребление редиса способствует очищению организма от токсинов, а также укреплению иммунитета и нервной системы. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

— В редисе содержатся витамины группы B. Это не только профилактика авитаминоза, но и высокая степень пользы для состояния нашей нервной системы, — пояснила она.

Достаточное количество эфирных масел в редисе улучшает кровообращение, поэтому он полезен при простудных заболеваниях. Также редис благотворно влияет на желудочно-кишечный тракт, а наличие в его составе серы улучшает процессы детоксикации организма, пишет «Москва 24».

До этого врач-реабилитолог, главный врач медицинской клиники, кандидат медицинских наук Александр Шишонин рассказал, как правильно питаться, чтобы избежать проблем со здоровьем. По его словам, лучше кушать при появлении чувства голода, а не по расписанию. При этом утолять голод нужно правильно: есть медленно, тщательно пережевывая пищу.