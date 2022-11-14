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Путин ограничил возможность службы в армии по контракту употреблявшим наркотики лицам

Лейла Алиева
Общество
Путин ограничил возможность службы в армии по контракту употреблявшим наркотики лицам
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому к службе в армии по контракту не допускаются те, кто был пойман на употреблении наркотиков. Соответствующий документ был опубликован в понедельник, 14 ноября, на официальном портале правовой информации.

Документ ограничивает заключение контракта с лицами, подвергнутыми административному наказанию за употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача. Они не смогут поступить на контрактную службу до окончания срока действия административного наказания, говорится в указе.

Также указ допускает службу в армии лиц, имеющих гражданство или вид на жительство в иностранном государстве. Кроме того, разрешается служба иностранцев в российской армии по контракту.

Недавно в законопроект о гражданстве внесли поправки. Так, люди, получившие российский паспорт не по праву рождения в стране, могут лишиться его по ряду причин. Заслуженный адвокат РФ, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов рассказал «Вечерней Москве» про старые и новые основания для лишения гражданства РФ.

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