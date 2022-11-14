СМИ: Украинские военные не разрешают людям покидать Херсон

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Украинские военные, занявшие Херсон, не дают людям покидать город. Об этом рассказала в понедельник, 13 ноября, одна из жительниц города Алешка в Херсонской области.

— Утром одна лодка пришла с людьми, а баркас, говорят, не выпустили, — рассказала женщина.

Сама жительница города выходила на пристань, чтобы встретить переправлявшихся с противоположного берега Днепра родственников, передает РИА Новости.

До этого издание Daily Mail опубликовало снимки, на которых ВСУ с приходом в Херсон привязали местных жителей, подозреваемых в сотрудничестве с российскими властями, к столбам.

9 ноября министр обороны России Сергей Шойгу приказал приступить к отводу войск за реку Днепр. По его словам, необходимо сделать все ради сохранения здоровья и жизни мирного населения региона, а также российских солдат.

Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что такая мера необходима для прокачки ресурсов на левом берегу Днепра и дальнейшего возвращения войск в город. При этом он отметил, что это не означает, что Россия отступила: нужно время, чтобы восстановить силы и вернуть Херсон под свой контроль.