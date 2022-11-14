Тестовые испытания электросудов начались на Москве-реке

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Стартовали тестовые испытания электросудов на Москве-реке. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов в понедельник, 14 ноября.

— Сейчас мы проводим испытания первых электросудов, тестируем зарядку, а также заканчиваем отделку специального причала, который установили в начале октября у причала «Киевский». Только после проведения необходимого объема испытаний, которые продлятся до шести месяцев, суда могут быть допущено до регулярных перевозок пассажиров, — рассказал он.

К началу речной навигации в следующем году электросуда запустят в тестовом режиме на регулярном маршруте «Парк «Фили» — «Киевский», а в сентябре запустят второй маршрут «Автозаводский мост» — «Печатники».

С сентября электросуда прошли десятки специальных испытаний и тестовых выходов в акваторию. Скоро начнется самый важный этап испытаний — в зимнее время с ледовой обстановкой, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В этот же день мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о возвращении регулярных речных пассажирских перевозок в столицу. По его словам, суда должны пройти обкатку и испытания. Для поездок задействуют речные электротрамваи с удобными салонами, информационными экранами, USB-зарядками и бесплатным Wi-Fi.