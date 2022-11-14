Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Участник прорыва блокады Ленинграда Гусман Сафин скончался в 98 лет

Евгений Белоусов
Общество
Участник прорыва блокады Ленинграда Гусман Сафин скончался в 98 лет
Фото: Telegram / Пушилин Д.В.

На 99-м году жизни скончался участник операции по прорыву блокады Ленинграда, почетный гражданин Донецкой народной республики (ДНР) Гусман Сафин. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

— Гусман Ибрагимович Сафин навсегда вошел в историю России и Донбасса. И память о нем как о воине-освободителе сохранят будущие поколения, — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Гусман Сафин родился в 1924 году в Татарской АССР. Великая Отечественная война застала его, когда Сафин только окончил девятый класс. Как только была объявлена добровольная мобилизация, юноша попытался попасть на фронт добровольцем. Однако из-за возраста ему пришлось прождать целый год, во время которого он проходил курсы военной подготовки и закончил 10-й класс.

В 1942 году Сафина отправили служить на Балтику, в морскую пехоту. Уже по дороге к месту службы он впервые попал под обстрел гитлеровской авиации. Путь новобранцев лежал через Ладогу, откуда их переправили в блокадный Ленинград. В боях под городом Сафин потерял большинство однополчан, сам он был тяжело ранен и стал инвалидом.

Победу он встретил, работая финансистом в Одессе. Там же он и продолжил работать после 1945-го года. Был награжден Орденом Отечественной войны I степени.

Смерть Великая Отечественная война ДНР Ветераны
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Лосото
Александр Лосото

Зачем разглашать врачебную тайну

Никита Миронов
Никита Миронов

Страна должна знать своих героев

Валентин Фадеев
Валентин Фадеев

Неинфекционная эпидемия

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Куда покатится конгресс

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Выбрать лучший отдых для ребенка

Юлия Власова
Юлия Власова

Дворы украшены цветниками

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Наше кино шагает по миру

Все мнения
О проекте