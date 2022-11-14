Участник прорыва блокады Ленинграда Гусман Сафин скончался в 98 лет

Фото: Telegram / Пушилин Д.В.

На 99-м году жизни скончался участник операции по прорыву блокады Ленинграда, почетный гражданин Донецкой народной республики (ДНР) Гусман Сафин. Об этом в понедельник, 14 ноября, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

— Гусман Ибрагимович Сафин навсегда вошел в историю России и Донбасса. И память о нем как о воине-освободителе сохранят будущие поколения, — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Гусман Сафин родился в 1924 году в Татарской АССР. Великая Отечественная война застала его, когда Сафин только окончил девятый класс. Как только была объявлена добровольная мобилизация, юноша попытался попасть на фронт добровольцем. Однако из-за возраста ему пришлось прождать целый год, во время которого он проходил курсы военной подготовки и закончил 10-й класс.

В 1942 году Сафина отправили служить на Балтику, в морскую пехоту. Уже по дороге к месту службы он впервые попал под обстрел гитлеровской авиации. Путь новобранцев лежал через Ладогу, откуда их переправили в блокадный Ленинград. В боях под городом Сафин потерял большинство однополчан, сам он был тяжело ранен и стал инвалидом.

Победу он встретил, работая финансистом в Одессе. Там же он и продолжил работать после 1945-го года. Был награжден Орденом Отечественной войны I степени.